Написать парсер под wordpress

Нужен плагин под wp.

Его задача: По заданному времени, либо принудительно парсить xml файл партнерки игр алавара. Соответственно весь распарсенный контент импортировать в блог в заданном формате. Уже один такой похожий плагин есть, но он работает с другой партнеркой, но принцип тот же. Пример файла можно увидеть по ссылке http://www.alawar.ru/export/all_games_xml.php?pid=xxxx

Все предложения давайте в ценах, так как выбор ляжет на исполнителя на экономических приоритетах