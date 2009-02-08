Написать парсер под wordpress

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки200 просмотров
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Нужен плагин под wp.

Его задача: По заданному времени, либо принудительно парсить xml файл партнерки игр алавара. Соответственно весь распарсенный контент импортировать в блог в заданном формате. Уже один такой похожий плагин есть, но он работает с другой партнеркой, но принцип тот же. Пример файла можно увидеть по ссылке http://www.alawar.ru/export/all_games_xml.php?pid=xxxx

Все предложения давайте в ценах, так как выбор ляжет на исполнителя на экономических приоритетах

WordPress
15 лет назад
jastin
Никита 
41 годРоссия
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад
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