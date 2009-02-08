Клиент с++ и php скрипт для массовой рассылки смс

Веб-программированиеЗавершен3 заявки156 просмотров
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Нужен клиент с++ и php скрипт для массовой рассылки смс

подробности при переписке

(тоесть нужен шлюз и клиент как локальный так и сетевой для мас-смс)

писать почту только если есть наработки

PHP
15 лет назад
ZingerCommander
Zingeridze 
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
inga_1977
Inga 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$1
1 день
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