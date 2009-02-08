Рассылка сообщений по сайту знакомств пользователь регистрируется, выбирает кому отослать сообщения, скрипт рассылает подробности в асе четыре550844шестьпять
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен клиент с++ и php скрипт для массовой рассылки смс
подробности при переписке
(тоесть нужен шлюз и клиент как локальный так и сетевой для мас-смс)
писать почту только если есть наработки
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