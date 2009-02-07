Доработка рабочего софта. php

Есть софт на php для чекинга некоторых аккаунтов и некоторых действий в них.

Нужно:

1. Оптимизация кода. Нужен человек со своими хорошими программерскими мозгами :), который выявит сам места где и как можно рационализировать код.

2. Выявить причину пожирания оперативной памяти, исправить это. Есть предположения из-за чего.

3. Работа ведется с аккаунтами через файлы - перейти на использование базы mysql.

4. Дописать некоторый функционал, на основе старого.

Оставляйте свои вакансии. Я стукну выбранным.