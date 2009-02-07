Написание скрипта или программки

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки123 просмотра
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Мне нужен скрипт или программка для отправки сообщений на один сайт. Желательно, чтобы сообщения отправлялись в автоматическои режиме- то есть, чтобы надо было ввести только данные для отправки (текст) и все. И чтобы по времени все это занимало не больше 3-4 минут, если получится, то меньше. Как можно меньше времени! За подробностями обращаться на аську: 407350266

Желательно, чтобы данная работа выполнялась через безопасную сделку, но возможна и оплата через вебмани по окончании работы (проверки). Детали обговорим

15 лет назад
Svetlana_tk
50 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
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