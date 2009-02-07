Разобраться с запросом mysql

$5
Веб-программированиеЗавершен10 заявок233 просмотра
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В запроси применяется LEFT JOIN, кое что не получается

кто готов помочь напишите..расскажу

MySQL
15 лет назад
legionet
42 годаРоссия
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
MrSamo
34 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$5
1 день
Удивительно старательный человек, спасибо за помощь
Приятный в общении заказчик. Рад, что смог помочь. Оплату получил моментально.
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