Нужен сайт на Joomla

Веб-программированиеЗакрыт9 заявок180 просмотров
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Есть шаблон сверстанный под joomla, нужно собрать на нем сайт со следующей структурой:

«Контакты» текстовая страница

«Цели» текстовая страница

«Вопросы и ответы» Раздел(FAQ)

«Документы» Раздел – Каталог, выкладывать док-ты(статьи)

«Услуги наших партнеров» раздел – несколько подразделов

«Мнение» Каталог статей

«новости»

«Правовой всеобуч» (раздел) Каталог статей, каталог док-в, FAQ

Карта сайта

настроить блоки вывода, установить, чего не хватает, вставить логотип, предусмотреть чтобы на первую страницу тянулись новости автоматически, И обязательно сделать возможность добавление ссылок от сапы (обычно низ страницы по всем страницам) , гугла и вставка баннеров.

Joomla
15 лет назад
Kate_iva
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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