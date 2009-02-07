Flash для управления удаленной машиной

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок253 просмотра
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Необходимо разработать Flashку для работы с удаленным сервером RAdmin, RealVNC или другим.

Т.е. чтобы через flash можно было управлять удаленной машиной.

Нужны все функции обычного клиента.

Сроки не важны, важен бюджет.

15 лет назад
izhcom
Павел 
42 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
4 отзыва
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