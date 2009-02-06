Flash редактор (простой)

Нужен фотошоп-флеш дизайнер для сборки 2 флеш темплейтов по типу: http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/15370.html http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/22663.html Надо будет подготовить дизайн, и собрать его во флеше. 10 рабочих дней на оба проекта. Бюджет $1000, с первой оплатой после утвержденных дизайнов (скриншотов). Спасибо.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте! Все наверное знают замечательный сервис Яндекс Краски?
Так вот, нам нужно сделать подобный редактор коллажей. Интересует только тот функционал, где можно выбирать картинки из коллекции и вставлять их на рабочую область. Затем их крутить, изменять размер и положение.
Картинки в коллекцию подгружаются динамически и имеют формат png transperent
На выходе получаем картинку в формате JPG с тем, что там настряпал пользователь и массив id картинок, который он использовал.
Возможна предоплата, но перед этим нам необходимо показать прототип редактора (только базовый функционал).
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