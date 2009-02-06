Flash редактор (простой)

$200
Веб-программированиеЗакрыт6 заявок153 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте! Все наверное знают замечательный сервис Яндекс Краски?

Так вот, нам нужно сделать подобный редактор коллажей. Интересует только тот функционал, где можно выбирать картинки из коллекции и вставлять их на рабочую область. Затем их крутить, изменять размер и положение.

Картинки в коллекцию подгружаются динамически и имеют формат png transperent

На выходе получаем картинку в формате JPG с тем, что там настряпал пользователь и массив id картинок, который он использовал.

Возможна предоплата, но перед этим нам необходимо показать прототип редактора (только базовый функционал).

15 лет назад
at-digital
NaN лет
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
  • Похожие заказы

  • Работа для фотошоп-флеш дизайнера

    $1000

    Нужен фотошоп-флеш дизайнер для сборки 2 флеш темплейтов по типу: http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/15370.html http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/22663.html Надо будет подготовить дизайн, и собрать его во флеше. 10 рабочих дней на оба проекта. Бюджет $1000, с первой оплатой после утвержденных дизайнов (скриншотов). Спасибо.

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Галлерея->Фотоальбом

    $5

    Есть скрипт вот его пример пхп база на текстах смотрите: http://photoarting.com/gallery/portreit/index.php . К нему нужно в админку дописать как тут пример http://photoarting.com/gallery.php . То есть сам скрипт не по раздельный категориям. А его нужно сделать чтобы был ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Платежная система

    1. простота для пользователей 2. обслуживание нетребуещее спец знаний 3. высокий уровень безопасности тех задания пока нет по одной причине, что не с кем советоваться при его разработке имеется общая картина ...

    Веб-программирование16 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Подправить платежную систему в PHP-скрипте.

    $50

    1.Необходимо подправить платежную систему сайта через РОБОКС. (перестало работать). 2. Подправить пополнение личного счета через SMSCOIN. (Раньше всё работало, сейчас нет.) Оплата по договоренности. -- P.S.Проосьба начинающих программистов не беспокоить.

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Совместно довести сайт до законченного

    Проект workfinder.ru Есть недочеты и недоработки, на которые не хватает времени. Предлагаю совместно довести сайт до ума. Предпочтительно не удаленно, а при встрече в Москве. Предпочтительны выходные дни.

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Добавить логическое условие "или"

    Есть вот такой кусок кода: if(strpos($messbody,"Супер") !== false) { $cookies = array(); $messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"Супер")); $messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"http:")); Вообщем он делает что то, когда находит слово "Супер", а мне нужно, чтобы это "что-то" он делал не только при встрече слова "Супер", ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад

  • Нужно натянуть Html на Quick.CMS opensolution.org

    Нужно натянуть сверстаный макет html на Quick.CMS opensolution.org Есть сверстаные макеты 1) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/06/04f63382f941cdec824e7242d46d97dc.jpg 2) http://imagestore.com.ua/c/2009/02/06/c1e5dbdf5c9ac99aa378f1b3319f85a3.jpg Система уже есть предоставлю исполнителю. от вас сроки и бюджет.

    HTML
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    15 лет назад