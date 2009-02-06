Flash редактор (простой)

Здравствуйте! Все наверное знают замечательный сервис Яндекс Краски?

Так вот, нам нужно сделать подобный редактор коллажей. Интересует только тот функционал, где можно выбирать картинки из коллекции и вставлять их на рабочую область. Затем их крутить, изменять размер и положение.

Картинки в коллекцию подгружаются динамически и имеют формат png transperent

На выходе получаем картинку в формате JPG с тем, что там настряпал пользователь и массив id картинок, который он использовал.

Возможна предоплата, но перед этим нам необходимо показать прототип редактора (только базовый функционал).