Работа для фотошоп-флеш дизайнера

Есть скрипт вот его пример пхп база на текстах смотрите: http://photoarting.com/gallery/portreit/index.php . К нему нужно в админку дописать как тут пример http://photoarting.com/gallery.php . То есть сам скрипт не по раздельный категориям. А его нужно сделать чтобы был ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен фотошоп-флеш дизайнер для сборки 2 флеш темплейтов по типу:
http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/15370.html
http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/22663.html
Надо будет подготовить дизайн, и собрать его во флеше.
10 рабочих дней на оба проекта. Бюджет $1000, с первой
оплатой после утвержденных дизайнов (скриншотов).
Спасибо.
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