Нужен фотошоп-флеш дизайнер для сборки 2 флеш темплейтов по типу: http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/15370.html http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/22663.html Надо будет подготовить дизайн, и собрать его во флеше. 10 рабочих дней на оба проекта. Бюджет $1000, с первой оплатой после утвержденных дизайнов (скриншотов). Спасибо.