Bugorr

Vladimir Volosnikov Bugorr

 
51 годСША/Сан-Франциско
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Работа для фотошоп-флеш дизайнера

    $1000

    Нужен фотошоп-флеш дизайнер для сборки 2 флеш темплейтов по типу: http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/15370.html http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/22663.html Надо будет подготовить дизайн, и собрать его во флеше. 10 рабочих дней на оба проекта. Бюджет $1000, с первой оплатой после утвержденных дизайнов (скриншотов). Спасибо.

    HTMLFlash
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Ищем специалиста с хорошим знанием флеша

    Ищем специалиста с хорошим знанием Флеша (Action Script), HTML и CSS. Знания Фотошопа также необходимо. Про-навыки разработки флеш дизайна. Объем рабочего времени - не менее 30 часов в неделю на следующие 2-3 месяца. Хорошая перспектива для правильного человека. Примеры ...

    HTMLCSSFlash
    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Текстовый редактор

    $1000

    Построийтъ тесктовый редактор - подобный FCKEditor, tinyMCE Исполъзоватъ библиотеку JQuery Срок - 1 рабочая неделя Отладка/настройка - 2 рабочих дня Оплата - 1000 25% - предоплата 50% - по окончанию 25% - после отладки и передачи исходников Начало - как можно ...

    jQuery
    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Дизайн+флеш+аукшион скрипт

    Естъ проект - Дизайн+Флаш+Акшион скрипт(XML) Одним словом, Специалист по Флашу с Дизайнерским наклоном. Пожалуйста, серьёзные отзывы толъко с примерами работ.

    Дизайн сайтов17 заявок
    Закрыт
    15 лет назад