Нужен фотошоп-флеш дизайнер для сборки 2 флеш темплейтов по типу: http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/15370.html http://www.templatemonster.com/dynamic-flash-photo-galleries/22663.html Надо будет подготовить дизайн, и собрать его во флеше. 10 рабочих дней на оба проекта. Бюджет $1000, с первой оплатой после утвержденных дизайнов (скриншотов). Спасибо.
- $1000Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищем специалиста с хорошим знанием Флеша (Action Script), HTML и CSS. Знания Фотошопа также необходимо. Про-навыки разработки флеш дизайна. Объем рабочего времени - не менее 30 часов в неделю на следующие 2-3 месяца. Хорошая перспектива для правильного человека. Примеры ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт15 лет назад
Ищем флеш-дизайнера на постоянную работу. Обязательные знания: Flash, Action Script, Photoshop, XML ...Дизайн сайтов4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Построийтъ тесктовый редактор - подобный FCKEditor, tinyMCE Исполъзоватъ библиотеку JQuery Срок - 1 рабочая неделя Отладка/настройка - 2 рабочих дня Оплата - 1000 25% - предоплата 50% - по окончанию 25% - после отладки и передачи исходников Начало - как можно ...Веб-программирование13 заявокЗакрыт15 лет назад
Естъ проект - Дизайн+Флаш+Акшион скрипт(XML) Одним словом, Специалист по Флашу с Дизайнерским наклоном. Пожалуйста, серьёзные отзывы толъко с примерами работ.Дизайн сайтов17 заявокЗакрыт15 лет назад