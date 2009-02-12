Добавить логическое условие "или"

Есть вот такой кусок кода:

if(strpos($messbody,"Супер") !== false)

{

$cookies = array();

$messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"Супер"));

$messbody = substr($messbody,strpos($messbody,"http:"));

Вообщем он делает что то, когда находит слово "Супер", а мне нужно, чтобы это "что-то" он делал не только при встрече слова "Супер", а если одно из нескольких слов встречается, т.е. если встречается или "Супер" или "Дупер" или "Мупер пупер", то тогда он делает, что ему положено :)