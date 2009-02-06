Задачи для PHP программера

Веб-программированиеЗакрыт7 заявок398 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требования: хороший опыт - PHP+MySQL, знание CSS, HTML - очень желательно знакомство с CMS Koobi, но не обязательно.

Задачи:

- настройка cms koobi под задачи сайта и необходимое программирование;

- наполнение контентом;

- обновление и тех.поддержка существующих сайтов компании.

CMS - уже доведена до необходимого уровня, но нужен человек, который быстро решает задачи.

На [email protected] присылайте:

1. Ссылки на работы с указанием объёма выполненных работ и времени затраченного на работы.

ЗП обговаривается отдельно с каждым кандидатом - предположительно не меньше - 400-500у.е. в месяц, в зависимости от скорости, качества Вашей работы. Загрузка - возможен полный рабочий день, работы много. Ваш доход будет зависеть только от объёма и сложности работы.

П.С. работы много - в среднем - от 3-4 новых проектов в месяц.

PHP
15 лет назад
idweb
38 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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