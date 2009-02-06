Почтовой сервис от Google

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки199 просмотров
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Здравствуйте!

Есть сайт, почта которого подключена к Google (Профессиональный пакет).

Нужно сделать так, что бы пользователи могли свободно

регистрироваться на моем сайте ( в почтовом сервисе),

точно так как все это реализовано на сайте torba.com

15 лет назад
aleksandra2009
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
15 лет назад
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