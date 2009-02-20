Интерактивная карта метро

Веб-программированиеЗавершен10 заявок1111 просмотров
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется карта-схема московского метрополитена, с возможностью кликом мыши выбирать станции.

Требуется интеграция с javascript(ввод/вывод номеров выбранных станций).

Пример: http://orsn.rambler.ru/main/moscow/flats

(Кликнуть на "показать карту метро".)

При успешном сотрудничестве планируется заказ карт других городов.

15 лет назад
svler
47 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
_Kvazar
Леонид 
32 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$100
2 дня
Заказывал интерактивную карту метро. Все сделал быстро. Очень оперативное реагирование на дополнительные пожелания. Результатом сотрудничества остался доволен.