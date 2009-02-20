Интерактивная карта метро

Интерактивный флеш, тянет информацию из текстового файла, расположенного в той же папке на сервере где сама флешка. В 50% случаев пользователи в разных браузерах с разных ip видят ошибку загрузки информации из внешнего файла ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется карта-схема московского метрополитена, с возможностью кликом мыши выбирать станции.
Требуется интеграция с javascript(ввод/вывод номеров выбранных станций).
Пример: http://orsn.rambler.ru/main/moscow/flats
(Кликнуть на "показать карту метро".)
При успешном сотрудничестве планируется заказ карт других городов.
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