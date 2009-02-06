Скрипт скачивания музыки с vkontakte для сайта

$20
Веб-программированиеЗакрыт10 заявок235 просмотров
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Есть программа VkMusic она позволяет искать и скачивать музыку с vkontakte.ru, так вот нужен скрипт работающий по принципу этой программы для установки на сайт , тоесть нужно сделать так что б на сайте была строка "поиск" (куда мы будем вписывать исполнителя) после того должен быть список песен с возможностью их прослушивания + ссылками для скачивания.

PS. Нарисовал макет этого поиска, смотрите картинку..., если не знаете как сделать просьба не писать в этой теме!

Жду ваших предложений )

15 лет назад
Artik
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
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