Создание XML-парсера

$50
Веб-программированиеЗавершен19 заявок383 просмотра
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Необходимо написать скрипт который:

1. Копирует с одного сайта архив (zip)

2. Разархивирует его.

3. Парсит XML и вставляет результат в БД.

Пример файла вышлю по запросу

15 лет назад
elaptev
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Slepoi_Mag
Виктор 
41 годРоссия
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
15 лет назад
$50
1 день
Виктор, спасибо за работу. Все было сделано так как и было задумано. Еще раз спасибо!
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