Сделать простой слайдер .

Решил интегрировать между собой два плагина, а php код правильно в файл ставить не получается. Плагины Quick Shop + Secure and accessible form (gbcf) Один из плагинов делает корзину покупки в WordPress (Quick Shop), другой делает форму ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
На странице - 2 кнопки , вперёд и назад , при нажатии , плавно сменяется картинка.Картинки берутся из папки - одна из них основная при открытии страницы.
P.S Флеш не предлогать.
- Похожие заказы
- Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Необходим блог к сайту со ссылкой с главной страницы и с полным административным доступом.Завершен15 лет назад
Рабочий скрипт загрузки 4 фото(jpg) и 1 архив(rar) c ПК на сервер. С графическим отображением процесса загрузки. Т.е. есть 5 полей например такого типа после выбора файла скрипт начинает процесс загрузки его на сервер ...Завершен15 лет назад
Есть движок 1с Битрикс 7.0, с ним нужно сделать следующее 1) Верстка дизайна и натяжка на сам скрипт (дизайн очень простой). 2) Корректировка самого скрипта (например удаление ненужного модуля или например сделать на главной странице некий перечень ...Завершен15 лет назад
- $20
Нужен урок защиты php файлов. Тоесть кодируем/защищаем php файл сливаем его на сервак и видим что он работает так же хорошо как и в открытом виде. Затем вы мне по пунктам все расписываете: Чем кодировали ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт15 лет назад
Требуется доработка сайта. Сообщите стоимость следующих работ: 1)защита доски объявлений от автоматического размещения рекламных объявлений 2) новостной модуль(канал RSS) импортируемый с сайта www.yandex.ru 3) размещение на сайте блока видео(один ролик), используя ресурсы youtube.com После указания стоимости и срока ...Закрыт15 лет назад
Нужна готовая функция(или класс), которая бы стабильно работала через сокеты на php с использованием прокси. В коде должны быть подробные комментарии на русском, так же примеры использования. Не заламывайте цену, такую ф-цию можно тупо найти в интернете... ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Требуется перенос сайта на основе Typo3 на новый хостинг, плюс разделить существующий сайт на 2 самостоятельных сайта. Установить и настроить необходимые модули в Typo3 для сайтов. Также перенести форум phpbb.Завершен15 лет назад
Есть сайт на Wordpress. www.babloholic.ru. Для него нужна система показов баннеров по образцу www.bulavin.net. Файлы тем обоих сайтов во вложении. Также нужна функция скрытия пользоваелем этих баннеров.Веб-программированиенет заявокЗакрыт15 лет назад
Уважаемые разработчики! Нужна программная помощь по разделу Share Point 2007, который предназначен для мобильных устройств. Нужно перепрограммировать выпадающие списки, (В разделе SP для доступа с мобильных устройств) так, чтобы отображалось не первые 10 а все элементы списков.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт15 лет назад