Интегрировать два плагина WordPress

Решил интегрировать между собой два плагина, а php код правильно в файл ставить не получается.

Плагины Quick Shop + Secure and accessible form (gbcf)

Один из плагинов делает корзину покупки в WordPress (Quick Shop), другой делает форму отправки по Email (gbcf)

Инструкция вставки кода для интеграции:

*WP-GBCF*

If you want shipping calculated as well in this form I'll add it here as soon as I can...

You must remember with the following code to remove all backticks: `

Also WP-GBCF has been updated (v. 2008.02.07). I've give updated line numbers and new code below. If you want old code see a pre 1.3.4 QuickShop README.

Add this after Line 1220 of WP-GBCF V2.0 (wp-gbcf_form.php):

--------------------------------------------

`unset($_SESSION['qscart']); // This line clears the cart after the email is sent.`

--------------------------------------------

Starting from Line 1286 - 1289 of WP-GBCF V. 2.0 (wp-gbcf_form.php):

--------------------------------------------

`$forms.=('

'.$x_or_h_br.'

Message'.$x_or_h_br.'

// Add quickshop integration by adding the cart info into the text area.

if ($_SESSION['qscart'] && is_array($_SESSION['qscart']))

{

$forms .= ('I would like to order the following items:

');

foreach ($_SESSION['qscart'] as $item)

{

$forms .= ("".$item['name']." - Price: $".$item['price']." - Quantity: ".$item['quantity']."

");

}

}

$forms.=(''.$x_or_h_br.'`

