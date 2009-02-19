Модуль экспорта заказов для vamshop

$50
Веб-программированиеЗавершен7 заявок207 просмотров
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Необходимо написать модуль для vamshop, для экспрота заказов, для курьерской службы в их таблицу ексель с определенными ячейками.

Должна быть в админке магазина в заказах, функция выбора определеннных заказов и их экспорта.

15 лет назад
pros
55 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
AlexWeb
41 годРоссия
16 лет в сервисе
Был
13 лет назад
40 отзывов
15 лет назад
$100
7 дней
Очень граммотный специалист, быстро, качественно и в срок, сделал все в лучшем виде. Получилось намного лучше чем ожидали. Советую всем.
Отличный заказчик. Приятно было работать, чёткое ТЗ, своевременная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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