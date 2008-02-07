Нужно плагин для joomla

Нужен плагин видео галереи .

тоисть что бы в нем можно было создавать разделы

и загружать с компьютера видео (нажв на кнопку) , и оно ам появлялось во флеш плеере ..

вобщем все как в датсо галери (только видео )

За данный плагин дам 5 WMZ

allvideo ,seyret не предлогать.

пишите в личку.