Прикрутить к скрипту автора

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$50
Веб-программированиеЗавершен4 заявки203 просмотра
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Скрпит грабера когда грабит добовляет без имени, а так получается пустое поле, а надо чтобы можно было вписать кто грабит

15 лет назад
grabberdle
Влад 
58 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
AntonK18
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$10
1 день
Отличный программист, сделал все быстро, исправил недочеты прошлых работников! Дешево, быстро и качественно, И работает без предоплаты!
Замечательный заказчик, побольше бы таких. Цели поставил четко и внятно. Заплатил больше чем договаривались! Приятно работать с такими людми, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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