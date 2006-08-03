AntonK18

Антон Камалетдинов AntonK18

 
36 летРоссия/Ростов-на-Дону
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Разработка сайтов

Отлично знаю php, MySQL, HTML, Java,XML,XSLT,Ajax.

Также отлино знаю и пишу модули для DATALIFE engine, PHP NUKE, IPB, Hostcms

PHPMySQLHTMLAjax

  • Раскрутка интернет магазина

    $1000

    Требуется раскрутить дешевый интернет магазин компьютерной техники "Ищи тут" http:\\ihitut.ru Продвинуть в ТОП-5 ключевые слова: купить компьютер интернет магазин купить ноутбук через интернет купить интернет модем интернет магазин купить флешки интернет магазин купить плеер флеш карты купить флеш память купить флеш накопители купить купить ...

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Раскрутка сайта и форума

    $1000

    Мне требуется раскрутить сайт и форум до 10000 человек в сутки, сайт www.mblife.ru, и форум www.mblife.ru/forum/ Раскрутка должна быть произведена белыми методами!!! Подбор ключевых слов не нужен, уже выполнен!!! Делайте свои предложения. Может посоветуете нововеденния на сайте. Лучше пишите ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Нужно разработать логотип и дизайн сайта

    $250

    Необходимо разработать фирменный стиль, логотип, дизайн сайта www.mblife.ru 1. Сейчас Вы должны предложить Фирменные цвета(описать почемы Вы выбрали данные цвета) 2. Так же Вы должны предоставить предварительные наброски логотипа, дизайна сайта(шапка сайта, кнопки, панель навегации и ...

    Дизайн сайтаЛоготип для сайта
    Дизайн сайтов16 заявок
    Закрыт
    17 лет назад

  • Нужно раскрутить сайт

    Нужно раскрутить сайт www.mblife.ru Возможно долгосрочное сотрудничество Предлагать только реальные предложения и давать гарантию! Заявки принимаются в течении 2 дней!

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    17 лет назад
Отзывы фрилансеров
alex-dir
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$40
10 баллов
15 лет назад
Прогнать по доскам
Очень хороший заказчик!!! Грамотный, конкретно ставящий задачи человек! Выполнены все условия в срок! Рекомендую сотрудничать - не подведет.
Молодец!!! Выполнил качественно и в срок. В добавок помог в написании объявления. Рекомендую обращаться!
Ответный отзыв
first-freelancer
Александр 
43 годаУзбекистан
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
14 отзывов(-3)
$50
10 баллов
16 лет назад
Скрипт для импорта ТВ программы
Очень доволен работадателем поскольку выплату зделал в перед ну конечноже не всё но всёже зделал выплату в размере 25 тоесть полавину а после окончания работы и после получения работы я получил свои остальные 25. Вежливый и добропорядочный работадатель! Вывод: рекомендую!!
Просто молодец, все оперативно и качественно, рекомендую обращаться.
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Korsikov
75 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
$50
10 баллов
17 лет назад
Нужно раскрутить сайт
Приятно работать с человеком, который понимает чего хочет и трезво оценивает мои возможности.
Парнишка молодец, вот как надо работать!
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