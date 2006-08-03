Требуется раскрутить дешевый интернет магазин компьютерной техники "Ищи тут" http:\\ihitut.ru Продвинуть в ТОП-5 ключевые слова: купить компьютер интернет магазин купить ноутбук через интернет купить интернет модем интернет магазин купить флешки интернет магазин купить плеер флеш карты купить флеш память купить флеш накопители купить купить ...
- $1000Поисковые системы (SEO)14 заявокЗакрыт15 лет назад
- $5
Нужно описание 1000 знаков, со смыслом и т.п. Сайт http:// wapez . net пишите в личкуКопирайтинг2 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $50
Нужно прогнать тескт по русскоязычным доскам обявленийПрочее1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $50
Требуется написать скрипт работающий через CURL для импорта тв программы с www.vida.ru, конкретно мне нужно брать программу телеканала СПОРТ на 5 дней. icq 136-398Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $1000
Мне требуется раскрутить сайт и форум до 10000 человек в сутки, сайт www.mblife.ru, и форум www.mblife.ru/forum/ Раскрутка должна быть произведена белыми методами!!! Подбор ключевых слов не нужен, уже выполнен!!! Делайте свои предложения. Может посоветуете нововеденния на сайте. Лучше пишите ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Необходимо разработать фирменный стиль, логотип, дизайн сайта www.mblife.ru 1. Сейчас Вы должны предложить Фирменные цвета(описать почемы Вы выбрали данные цвета) 2. Так же Вы должны предоставить предварительные наброски логотипа, дизайна сайта(шапка сайта, кнопки, панель навегации и ...Дизайн сайтов16 заявокЗакрыт17 лет назад
Нужно раскрутить сайт www.mblife.ru Возможно долгосрочное сотрудничество Предлагать только реальные предложения и давать гарантию! Заявки принимаются в течении 2 дней!Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен17 лет назад
- $250
Надо в течении 2 недель, поднять посещение сайта до 1000 человек. Сайт посвящен телефонам, смартфонам - WWW.SMART-FON.RUПоисковые системы (SEO)12 заявокЗакрыт17 лет назад