Настройка Invision Power Board(U) v1.2

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен5 заявок244 просмотра

Необходима четкая инструкция, как из админки IPB сделать так, чтобы на форуме удалились ВСЕ топики и сообщения с такого-то по такое-то число (дд.мм.гг)

Оплата - $10

17 лет назад
botmaster
45 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

AntonK18
Антон 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад
$10
Задача выполнена оперативно и грамотно, спасибо! Буду обращаться еще.

Заявки фрилансеров

AntonK18
Антон 
37 лет
19 лет в сервисе
Был
13 лет назад
17 лет назад

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