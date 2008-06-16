РАБОТА В КИЕВЕ, УДАЛЕННЫЕ ВАРИАНТЫ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ. Архитектура сети в приложение. Необходимо с нуля проинсталлировать и настроить Free BSD Server, основное назначение - прокси, через который в локалку попадает ...
Необходимо настроить vbulletin
Приветствую. Необходимо на 3х разных доменах настроить 3 идентичных сетапа, включающих в себя сам форум, photopost галерею к нему, возможность ведения блогов.
Все очень срочно.
Стучите 819-764
Влад.
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