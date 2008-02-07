Написать на php + mysql скрипт информера.

Необходимо написать модуль для vamshop, для экспрота заказов, для курьерской службы в их таблицу ексель с определенными ячейками. Должна быть в админке магазина в заказах, функция выбора определеннных заказов и их экспорта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
По типу как тут http://metal4u.ru/
только большее кол-во металлов
обратите внимание при нажатии выводиться страница с месячными графиками
и еще неплохо было бы выводить вот такие вот таблицы с ценами, со всем функционалом как здесь
http://www.infogeo.ru/metalls/lme/
- ПРОИЗВОДСТВО и ФИНАНСЫ
- ЦЕНЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА
- ЦЕНЫ МИРОВОГО РЫНКА
- ЦЕНЫ LME
сделать типо над информером такое типо меню с линками
и чтобы информер выгружался в ява скрипт и его могли брать у нас и ставить на любой сайт скриптом
данные с LME + ЦБ РФ+еще что нибудь интересное чтобы заполнить левую колонку тут:
в общем ориентируйтесь от вас источники данных обработка через скрипты сайта, вывод на экран ввиде html, никаких лишних ссылок и ручного ввода, а так же парсинга всяких глупых источников.
жду предложений по цене... от 10 wmz до разумного предела, если программист понравиться, будем сотрудничать, работы много...
можно разбить проект на несколько подзадач и выполнять поэтапно... формат php можно чистый с кешем, можно с mysql как лучше будет, вам видней
жду разумных обдуманных предложений с комментариями и описанием реализации... не просто пустые слова типо "готов"... всем успехов!
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