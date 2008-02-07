Написать на php + mysql скрипт информера.

$50
Веб-программированиеЗакрыт5 заявок306 просмотров
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По типу как тут http://metal4u.ru/

только большее кол-во металлов

обратите внимание при нажатии выводиться страница с месячными графиками

http://metal4u.ru/lme/

и еще неплохо было бы выводить вот такие вот таблицы с ценами, со всем функционалом как здесь

http://www.infogeo.ru/metalls/lme/

- ПРОИЗВОДСТВО и ФИНАНСЫ

- ЦЕНЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА

- ЦЕНЫ МИРОВОГО РЫНКА

- ЦЕНЫ LME

сделать типо над информером такое типо меню с линками

и чтобы информер выгружался в ява скрипт и его могли брать у нас и ставить на любой сайт скриптом

данные с LME + ЦБ РФ+еще что нибудь интересное чтобы заполнить левую колонку тут:

http://www.urm.ru/

в общем ориентируйтесь от вас источники данных обработка через скрипты сайта, вывод на экран ввиде html, никаких лишних ссылок и ручного ввода, а так же парсинга всяких глупых источников.

жду предложений по цене... от 10 wmz до разумного предела, если программист понравиться, будем сотрудничать, работы много...

можно разбить проект на несколько подзадач и выполнять поэтапно... формат php можно чистый с кешем, можно с mysql как лучше будет, вам видней

жду разумных обдуманных предложений с комментариями и описанием реализации... не просто пустые слова типо "готов"... всем успехов!

PHPMySQL
15 лет назад
Anton_Kraft
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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