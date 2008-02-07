Парсер новостей для DLE. Программой!

Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:)

т.к. будем писать для DLE - желательно знать этот движек!

режим работы: открываю окошко программы - ввожу нужный url сайта (из тех что есть в базе) с которого хочу спрарсировать новость, нажимаю "старт", программка загружает все новости что есть на той странице сайта ко мне на комп (краткие и полные новости с каринками), затем добавляет ко всем картинкам копирайт (ну т.е. накладывает на картинку ещё картинку на которой написан url моего сайта), а затем все эти новости плавно заливает ко мне в админку ДЛЕ, и там они просто весят как неопубликованные (при этом картинки должны так же заливаться на фтп ко мне)... все:)

p.s. всего сайтов с которых должно будет парсировать - около 25

детали по icq 217541546

плачу 150 wmz