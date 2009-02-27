Требуется создание кастом-капчи на Джумле.

Нужно написать программку-парсер на С++ или дельфи или что-то типа того:) т.к. будем писать для DLE - желательно знать этот движек! режим работы: открываю окошко программы - ввожу нужный url сайта (из тех что есть в базе) ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Вот проект: http://www.arozaupalanalapuazora.ru/
Нужно поставить грамотную капчу на регистрацию. В принципе, такая капча уже стоит, но не работает. Боты сейчас пролезают, похоже, даже не пытаясь отгадать слово. Похожая капча есть в phpbb и называется "Текстовое подтверждение" или "Textual Confirmation" и там она отлично работает. Нужно сделать и установить такую же или похожую на джумлу, и чтобы работало.
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