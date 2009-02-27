Требуется создание кастом-капчи на Джумле.

Вот проект: http://www.arozaupalanalapuazora.ru/

Нужно поставить грамотную капчу на регистрацию. В принципе, такая капча уже стоит, но не работает. Боты сейчас пролезают, похоже, даже не пытаясь отгадать слово. Похожая капча есть в phpbb и называется "Текстовое подтверждение" или "Textual Confirmation" и там она отлично работает. Нужно сделать и установить такую же или похожую на джумлу, и чтобы работало.