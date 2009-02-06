Немного переделок

Модификация трекера
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте.
Нужно немного переделать сайт.
1. Поставить новый раздел (возможность добавлять блоги для пользователей)
2. Поставить чат
3. Переделать немного лого
4. Сменить названия сайта везде (включая админку)
5. Если возможно, установить другую базу (какую, сообщу только после того, как вы состоитесь как исполнитель тендера)
Остальные доделки выяснятся по мере выполнения текущих. Оперативность приветствуется.
С уважением...
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