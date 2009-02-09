Модификация трекера

Веб-программированиеЗавершен6 заявок194 просмотра
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Модификация трекера

15 лет назад
velasquez
37 летКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
laykon
41 годАрмения
17 лет в сервисе
Был
5 лет назад
15 лет назад
$50
2 дня
С Альбертом было очень приятно работать. Мастер своего дела, работу выполнил на все 100%. Буду продолжать работать.
Отличный заказчик, приятно работать. Спасибо большое!