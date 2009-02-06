Исправление багов и доделки

$100
Веб-программированиеЗакрыт9 заявок279 просмотров
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Проект почти готов, осталось исправить баги и сделать кое какие мелочи.

PHP, MySQL, Apache

15 лет назад
Sparky77
Сергей 
46 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
3 отзыва(-1)
Выбранный исполнитель
AntonK18
36 летРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$100
7 дней
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