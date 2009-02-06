Разобраться c ошибкой во FLASH и исправить

$15
Веб-программированиеЗавершен6 заявок239 просмотров
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Интерактивный флеш, тянет информацию из текстового файла, расположенного в той же папке на сервере где сама флешка. В 50% случаев пользователи в разных браузерах с разных ip видят ошибку загрузки информации из внешнего файла во флеш. Требуется решение.

15 лет назад
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
Выбранный исполнитель
ARS
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$15
1 день
Спасибо за оперативность в исправлении некорректной работы интерактивного флеша. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по вопросам флеш-разработок.