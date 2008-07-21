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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Быстро и четко сделал нужную работу. никаких претензий,работа выполнена идеально.
$20
10 баллов
15 лет назад
Проделанной работой Арсения более, чем доволен. Спасибо!
$15
10 баллов
15 лет назад
Спасибо за оперативность в исправлении некорректной работы интерактивного флеша. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по вопросам флеш-разработок.
$0
10 баллов
15 лет назад
Специалист во - флеше! (и не только по баннерам) Быстро, старательно и с последующими доработками. Перешли на постоянный режим работы.
$0
10 баллов
15 лет назад
Спасибо Арсению! Выручил - сроки сдержал, даже в восквресенье работал. Весь объем согласно ТЗ выполнил. Надеюсь на продолжение сотрудничества
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ + предоставление всех нужных материалов + своевременная оплата. Было очень приятно работать.