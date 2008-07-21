ARS

Арсений Заляев ARS

 
33 годаРоссия/Омск
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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Отзывы заказчиков
Elena77
46 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
14 лет назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Доработать флеш
Быстро и четко сделал нужную работу. никаких претензий,работа выполнена идеально.
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
15 лет назад
Слайд-шоу с навигацией на флеше
Проделанной работой Арсения более, чем доволен. Спасибо!
Lenaaa
Елена 
49 летАргентина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
125 отзывов
$15
10 баллов
15 лет назад
Разобраться c ошибкой во FLASH и исправить
Спасибо за оперативность в исправлении некорректной работы интерактивного флеша. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество по вопросам флеш-разработок.
openair
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$0
10 баллов
15 лет назад
Баннеры крупных брендов
Специалист во - флеше! (и не только по баннерам) Быстро, старательно и с последующими доработками. Перешли на постоянный режим работы.
openair
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
9 отзывов
$0
10 баллов
15 лет назад
Требуется флешер для доработки презентации
Спасибо Арсению! Выручил - сроки сдержал, даже в восквресенье работал. Весь объем согласно ТЗ выполнил. Надеюсь на продолжение сотрудничества
Отличный заказчик! Грамотное ТЗ + предоставление всех нужных материалов + своевременная оплата. Было очень приятно работать.
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