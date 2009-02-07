Слайд-шоу с навигацией на флеше

Дано: 26 фотографий

Задача: создать из них слайд-шоу.

Как это должно работать: выводятся по 3 фотографии за раз. Ротация остальных просиходит последовательно в автоматическом режиме. Также переключение между такими порциями по 3 фотки происходит с помощью навигационного блока ниже. Есть живые примеры того, как это может выглядеть + схема того, как должно выглядеть.

Бюджет фиксированный: 700 руб.

Оплата: СБС или ЯД,WMR,PP по факту