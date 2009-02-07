Слайд-шоу с навигацией на флеше

Веб-программированиеЗавершен17 заявок427 просмотров
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Дано: 26 фотографий

Задача: создать из них слайд-шоу.

Как это должно работать: выводятся по 3 фотографии за раз. Ротация остальных просиходит последовательно в автоматическом режиме. Также переключение между такими порциями по 3 фотки происходит с помощью навигационного блока ниже. Есть живые примеры того, как это может выглядеть + схема того, как должно выглядеть.

Бюджет фиксированный: 700 руб.

Оплата: СБС или ЯД,WMR,PP по факту

15 лет назад
ifsa
Юрий 
44 годаСША
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
ARS
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
15 лет назад
$20
2 дня
Проделанной работой Арсения более, чем доволен. Спасибо!
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