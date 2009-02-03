Скрипт для работы с пс Мобильный кошелек

Нужно разработать скрипт который создает счет на оплату в БД и отправляет через Мобильный кошелек,

а второй в крон который проверяет оплату счета, если он не оплачен после 24 часов он его удаляет и БД.

Скрипты пишите в кодировке windows-1251.Можно PHP4/PHP5. БД MySQL