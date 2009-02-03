Массовый загрузчик фото на сайт

Необходимо создать флешку, котоая показывает фотографии. Общая задача: Смена фотографий происходит либо автоматически, либо по клику на соот-ие кнопки. Верхняя фотография рассыпается на квадратики, проявляя фотографию под ней. Через две секунды проявляется описание фото, и потом след. фотография в ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен готовый модуль - массовый загрузчик фотографий (по примеру загрузчика в Контакте).
Функционал - модуль уменьшает фото в привью и большое. Размеры задаются в настройках.
Также ставит ватермарк.
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