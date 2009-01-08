govr

Михаил Говер govr

 
49 летРоссия/Москва
15 лет на фриланс-бирже
Был
15 лет назад
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  • Массовый загрузчик фото на сайт

    Нужен готовый модуль - массовый загрузчик фотографий (по примеру загрузчика в Контакте). Функционал - модуль уменьшает фото в привью и большое. Размеры задаются в настройках. Также ставит ватермарк.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Нужна ручная регистрация в каталогах

    Всем привет. Нужно зарегистрировать несколько сайтов в англоязычных белых каталогах. Интересует только ручная регистрация и только в каталогах с PR выше нулевого! Список каталогов: www.greatdirectories.org, www.addurl.nu и др. Сообщайте свою цену за регистрацию в одном каталоге. Сайт считается зарегистрированым ...

    Поисковые системы (SEO)9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад