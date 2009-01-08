Всем привет. Нужно зарегистрировать несколько сайтов в англоязычных белых каталогах. Интересует только ручная регистрация и только в каталогах с PR выше нулевого! Список каталогов: www.greatdirectories.org, www.addurl.nu и др. Сообщайте свою цену за регистрацию в одном каталоге. Сайт считается зарегистрированым ...