Подправить скрипт. Срочно.

Скрипт нужен для того, чтобы выкладывать гос. Закупки (http://ukuis-almaty.kz/news.php). Выкладывать будет оператор.

При входе на страницу должны присутствовать две ссылки

1. Объявления (дата, текст, файл)

2. Решения (дата, текст, файл)

На странице при внесении данных должны отображаться - дата объявления, текст с объявлением и прикрепленный файл (word, exel – файлы посетители сайта могут посмотреть или скачать).

ВАЖНО. Чтобы после размещения объявления (решения) через 30 дней объявление (решение) уходило в архив (не был виден для посетителей сайта) архив должен быть виден для оператора.