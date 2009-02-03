Нужны Flash часы

Нужно собрать готовый скрипт для голосования и шаблон из html + Flash в единый сайт И дописать 3 функции в скрипт по выборке из Sql данных. Соединить модули скрипта с кнопками шаблона. Немного переделать названия кнопок итд. Пишите для ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы Flash часы (http://www.k2kapital.com/ пример) должны показвыать время Алматы, Москва, Лондон, Гонк-Конг, Нью-Йорк, в конечном результате на выходе два файла FLA - исходник - и откомпилированный, цвет чтобы вписался в интерьер данного сайта (файл прикреплен)...Расположение часов- над меню слева (над кнопкой "о компании"). Часики должны граммотно сесть и не глючить...)))
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