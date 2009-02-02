Скрипт на 8 игр - на кредиты и вебмани

Создание форум модуля для готового сайта заказчика в среде Asp.Net 2, 3, 3.5 MS SQL на языке с#. Тз прикреплено. Html верстка произведена. Модуль авторизации необходимо использовать стандартный из asp.net. Пожалуйста приготовьте примеры или готовые работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Должны быть игры между пользователями - конкретно - дурак (2-4 чел), покер (2-8 чел на столе) - фишки 50 копеек, и выше рубль, два, до 100 рублей, преферанс (2-4 чел), 1000 (2-4 чел), НАРДЫ (2чел) простой футбол - можно ява или флеш между игроками вид сверху (2чел), гонки - простые - вид сверху на 2-4 машины, а также игра наподобие вормс или наподобие стрелялка - простая - 2д вид сбоку - чтото наподобие контры или вормс - всего 8 игр - должны быть игры на кредиты, вмр, вмз, также должна быть кубковая система на вылет на 8, 16, 32 игрока для игр - дурак, нарды, футбол, гонки, вормс - комиссия с каждой игры 10 процентов, партнерская система 5 процентов, система кефов за выигрыш уже разработана, также партнерская программа 5 процентов - реферальная система 5 процентов с игры игрока в любой игре, также дизайн для сайта, необходимо также структура сайта на два языка - но можно не переводить(чтобы в обеих частях сайта и русской и английской была русская часть - потом переведу), необходимо пополнение через мерчант, админка, с возможность модерации и удаления всех юзеров, раздел выплаты, раздел комиссионные - куда должно поступать 10 процентов игрока не являющегося чьим то рефералом и 5 процентов игрока чьего то реферала. В разделе выплат в админке при нажатии на ссылку должен открываться кипер с автовводом кошелька игрока на вывод. При регистрации игрока - ввод - отображаемое имя, логин, пароль, вмид, вмр, вмз, имейл, код потверждения регистрации отсылать на имейл не нужно, функция напоминания пароля - возможно выполнение проекта по частям - предоплаты не будет, но готов платить хоть по 500 рублей за выполнение каждой из 36 частей проекта и их показа, 30 000 рублей бюджет не окончательный - возможен торг icq - 285908653
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