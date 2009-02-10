Создание генератора блогов на WP из контента

$100
Веб-программированиеЗавершен2 заявки223 просмотра
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Требуется создание генератора готового контента для CMS WordPress

1) Создание сателлитов простое, я выделаю например в ворде контент: Например, что бы генератор создал Категорию я в ворде ёё должен выделить как Заголовок 1, название записи, как Заголовок 2.

2) Чтобы при генерации можно было задавать какое колличество меток мне нужно на запись.

4) Чтобы блог сделанное сохранялось в виде .xml

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15 лет назад
seonetlife
33 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
Выбранный исполнитель
alekseevmisha
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
15 лет назад
15 лет назад
$60
4 дня
Заказывал у Михаила скрипт на PHP, честно говоря работа выполнена на 5+, человек приятен в общении, всегда вежлив, знание Языков программирования меня удевили, человек всё время мне подсказывал и отвечал на все вопросы, как по программированию так и на общие вопросы. Вообщем рекоменду! Большое спасибо Михаил, за качественную и правельно выполненную работу!
Константин - отличный заказчик, сделал 100% предоплату. Приятно было работать. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
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