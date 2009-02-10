Создание генератора блогов на WP из контента

Требуется создание генератора готового контента для CMS WordPress

1) Создание сателлитов простое, я выделаю например в ворде контент: Например, что бы генератор создал Категорию я в ворде ёё должен выделить как Заголовок 1, название записи, как Заголовок 2.

2) Чтобы при генерации можно было задавать какое колличество меток мне нужно на запись.

4) Чтобы блог сделанное сохранялось в виде .xml

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