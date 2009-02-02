Аунтификация на сайте

Здравствуйте, требуется доделать на сайте аунтификацию

Сайт www.apartments4you.com.ua

Делается страница для регистрации пользователей и входа

Когда человек заел он так же лазит по сайту просо все его заказы будут у него вестись как история и будет немного личной информации о пользователе

Код на пхп.

Движок самописаный

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