Компания "Топ Системы" ищет специалиста для редизайна сайта www.tflex.ru. Сайт работает под CMS "Битрикс". Задачи: верстка шаблонов в системе "Битрикс" по готовому дизайну, программирование модулей. Требование: портфолио работ сделанных в Битриксе, проживание в Москве/МО. Условия: работа по договору. Подробности: ...
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Нужно создать граббер для сбора информации
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