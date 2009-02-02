Скрипт для подстановки цен на сайты из прайс-листа

Имеется несколько сайтов одной компании (разные URLы, разные хостинги). На разных страницах сайтов, в разных местах страниц размещены цены на разные услуги. Системы нет, место размещения не фиксировано, цены могут быть где угодно посреди прочего текста.

Также имеется единый прайс-лист в формате .txt, размещенный на одном из сайтов, со следующей структурой:

1000 //f001 Услуга 1

2000 //f002 Услуга 2

1750 //f003 Услуга 3

и т.д.

Первая колонка - цены.

Задача: необходимо написать простенький скрипт, который бы выбирал цены из строк прайс-листа и формировал некие функци (f001, f002...), которые можно было бы подставлять в текст на страницах любых сайтов, и они выдавали бы цену при просмотре через броузер.

Проще говоря, чтобы не было больше необходимости править цены в случае их изменения на каждом сайте вручную, а чтобы данные о ценах брались из одного общего файла.

Пишите на [email protected]. В личку НЕ ПИШИТЕ - я на этом сайте почти не бываю!!!