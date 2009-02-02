Скрипт для подстановки цен на сайты из прайс-листа

Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету Надо сохранить раскладку полей. Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать. Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать. к форме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется несколько сайтов одной компании (разные URLы, разные хостинги). На разных страницах сайтов, в разных местах страниц размещены цены на разные услуги. Системы нет, место размещения не фиксировано, цены могут быть где угодно посреди прочего текста.
Также имеется единый прайс-лист в формате .txt, размещенный на одном из сайтов, со следующей структурой:
1000 //f001 Услуга 1
2000 //f002 Услуга 2
1750 //f003 Услуга 3
и т.д.
Первая колонка - цены.
Задача: необходимо написать простенький скрипт, который бы выбирал цены из строк прайс-листа и формировал некие функци (f001, f002...), которые можно было бы подставлять в текст на страницах любых сайтов, и они выдавали бы цену при просмотре через броузер.
Проще говоря, чтобы не было больше необходимости править цены в случае их изменения на каждом сайте вручную, а чтобы данные о ценах брались из одного общего файла.
Пишите на [email protected]. В личку НЕ ПИШИТЕ - я на этом сайте почти не бываю!!!
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