Скрипт рассылки объявлений

Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету Надо сохранить раскладку полей. Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать. Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать. к форме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Скрипт должен рассылать объявления на сайты объявлений автомобилей.
Скрипт должен заполнять все поля объявления. (описание, фото, контакты и т.д.)
Поддержка нескольких аккаунтов на одном сайте. (на некоторых сайтах ограничено количество подаваемых объявлений)
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