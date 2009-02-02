Скрипт рассылки объявлений

Веб-программированиеЗакрыт11 заявок246 просмотров
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Скрипт должен рассылать объявления на сайты объявлений автомобилей.

Скрипт должен заполнять все поля объявления. (описание, фото, контакты и т.д.)

Поддержка нескольких аккаунтов на одном сайте. (на некоторых сайтах ограничено количество подаваемых объявлений)

Список сайтов:

AvtoNet.ru

AvtoMarket.ru

Autonavigator.ru

CarsGuru.ru

Cars.ru

Bibika.ru

Infokar.ru

Amobil.ru

Usedcars.ru

Bazar-Auto.ru

ComAvto.ru

Autogeo.ru

Kupia.ru

irr.ru

579.ru

ta4ka.ru

Slando.ru

Autorion.ru

Onauto.ru

Autoseller.ru

5koleso.ru

Autolook.ru

Autoin.ru

Auto2you.ru

Autolot24.ru

Carlson.ru

Autonicks.ru

15 лет назад
nokia6300
36 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
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