Доработка парсера на DLE

Проект был выполнен на высоком профессиональном уровне и в оговоренные строки. Поработав с Zeox, могу сказать только положительное об этом специалисте: 1. выставил хорошую цену. 2. очень быстро сделал заказ 3. хороший спец и приятный в общении человек 4. похоже у этого парня девиз - сэкономить ваши деньги и нервы - это действительно так Приятно отметить, что кроме высокого профессионализма, исполнитель не формально подходят к разрешению возникающих вопросов. Буду работать с ними и впредь.