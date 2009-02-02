Web programmer // Веб программист
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Отзывы заказчиков
$20
10 баллов
15 лет назад
Из многих программистов предпочитаю работать именно с Zeox. Отличный, думающий программист, который не просто делает свою работу, а решает задачи так, чтобы реализация была действительно на максимальном уровне. Подход к работе более чем профессиональный. Выполнил проект ранее оговоренного срока. А также хотел бы отметить поддержку в виде консультаций по освоению работы модуля для меня, оперативные и грамотные ответы на возникающие вопросы. Рекомендую как ответственного программиста.
Ответный отзыв
Долгое время работаю с этим заказчиком. Всегда четко описанное ТЗ и моментальная оплата, после демонстрации результата. Всегда на связи, что очень помогает решать, возникающие вопросы. Всем рекомендую и буду рад продолжению нашего сотрудничества.
$20
10 баллов
15 лет назад
Человек быстро со мной связался и сразу показал хорошее знание дела. Считаю, что такая подробная консультация со схемой выполнения работы прекрасно оправдывает 20$, позже мой проект принесет в тысячи раз больше, а сейчас главное - грамотный подход, в чем мне и помог Zeox.
Ответный отзыв
Рад не первому сотрудничеству с этим заказчиком. Очень хочется отметить его ответственность перед исполнителем. Доверяю этому человеку на все 100%, абсолютно уверен, что в случае качественно выполненной работы получу оплату. Это тот, редкий, тип заказчиков, с которыми можно работать на "честном слове". Всем рекомендую. Буду рад совместной работе в дальнейшем.
$20
10 баллов
15 лет назад
Проект был выполнен на высоком профессиональном уровне и в оговоренные строки. Поработав с Zeox, могу сказать только положительное об этом специалисте: 1. выставил хорошую цену. 2. очень быстро сделал заказ 3. хороший спец и приятный в общении человек 4. похоже у этого парня девиз - сэкономить ваши деньги и нервы - это действительно так Приятно отметить, что кроме высокого профессионализма, исполнитель не формально подходят к разрешению возникающих вопросов. Буду работать с ними и впредь.