Несколько мелких доработок

Есть отсканируемая форма. Требуется создать форму по примеру-макету Надо сохранить раскладку полей. Форма должна быть двухцветной и оформлена красиво и практично чтобы ее можно было распечатать. Должна быть еще кнопка Print при которой форму можно распечатать. к форме ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Сайт www.svago.ru - переверстать 1-2 странице(точнее поправить косяки верстки).
Восстановить нормальную работу корзины и регистрации. Плюс желательно продиагностировать систему на наличие багов (админку в т.ч.) КМС самописная.
Еще 1 сайт - верстка + программирование модуля в админку (КМС также самописная). Только заинтересовавшим программистам в личку. В дальнейшем с постоянным по проектным сотрудничеством.
Бюджет до 5 тыс. руб. Жду предложений
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