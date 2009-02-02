Фильмы онлайн в Divx качестве

Нужно дописать скрипт Дле берем за основу последнюю версию

Что нужно

У меня уже есть база с 2000 фильмами сам скрипт был написан на движке Дле версия 7.0

Нужно сделать в полной новость вывод Divx плеера в каждой новости, нужно сделать чтоб для всех воспроизводились первые 5 минут от фильма дальше только при покупки кода по смс или вебмани подключить оплату смс и вебмани

жду ваших предложений