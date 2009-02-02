Фильмы онлайн в Divx качестве

$500
Веб-программированиеЗакрыт2 заявки246 просмотров
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Нужно дописать скрипт Дле берем за основу последнюю версию

Что нужно

У меня уже есть база с 2000 фильмами сам скрипт был написан на движке Дле версия 7.0

Нужно сделать в полной новость вывод Divx плеера в каждой новости, нужно сделать чтоб для всех воспроизводились первые 5 минут от фильма дальше только при покупки кода по смс или вебмани подключить оплату смс и вебмани

жду ваших предложений

15 лет назад
bestkino
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад
Выбранный исполнитель
ovs
36 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад
15 лет назад
$500
30 дней
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