Дописать скрипт .

Есть скрипт добавления новостей, которые сортируются по дате и по рейтингу

1) добавить подкатегории (спорт, политика, реклама ...)

2) если реклама ставить при сортировке на 2,4,6...места)

3) график зависимости id статьи от ретинга (в админке)...

т.е. все новости нужно запихнуть в массив скорее всего, а график рисуется, есть код только не хвататет массива єтих новостеи ...