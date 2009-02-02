Нужна панорама.

Необходимо сделать цикличную панораму на флэше.

JPG панораму пришлю исполнителю.

Размеры 600x280

При загрузке панорама не должна двигаться.

При mouseover панорама должна начинать движение в ту сторону, где сейчас расположена мышка относитеьно центра самой флэшки.

При mouseout движение панорамы должно остановиться.

При повторном mouseover движение должно возобновиться.

Поверх панорамы должны быть раположены кнопки с возможностью приписать на них какое-либо действие. Все кнопки должны двигаться вместе с изображением.

Скорость движение панорамы должна определяться отдельной переменной.

При приближении мышки к центру панорамы движение панорамы должно замедляться и в самом центре останавливаться совсем.Чем ближе положение мышки к центру, тем медленнее скорость движения панорамы. Соответственно чем дальше от центра, тем быстрее движение.

Предоставление исходников обязательно.

Особые требования к исходнику - скажу не тая, исходник будет использоваться не на одной панораме, поэтому должна быть возможность без затруднения вставлять другие JPG и кнопки.

Инструкции со скриншотами по изменению исходника под другой JPG обязательны.

Оплата наличными в рублях при личной встрече.

Схема взаимодей:

1. Демонстрация готового swf файла.

2. Встреча для передачи исходников и документации

3. Проверка исходников и демонстрация возможности изменения файла под новую панораму.

4. Получение наличных.

Возможен банковские перевод на счет, естественно после получения реквизитов и исходников.